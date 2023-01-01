Создавайте собственные валюты Kinesis (KAU и KAG), внося фиатные деньги или криптовалюту. Цифровое золото и серебро в слитках для современной платежной инфраструктуры.

Веб-сайт: kinesis.money

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kinesis Mint, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.