Катализатор контента для защитников разработчиков Позвольте любому члену вашей команды стать создателем контента. Возьмите любое видео, от выступления на конференции до интервью и демонстрации, и превратите его в эффективный письменный контент.

Веб-сайт: contenda.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Contenda, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.