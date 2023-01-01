Инструмент самооценки средств контроля CIS, или CIS CSAT, — это бесплатное веб-приложение, которое позволяет руководителям служб безопасности отслеживать и определять приоритетность внедрения средств контроля CIS.

Веб-сайт: cisecurity.org

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