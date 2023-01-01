Chessable использует научно обоснованные методы обучения, которые помогают повысить ваше удержание до 95%. Таким образом, вы можете разыграть дебют, как книгу, миттельшпиль, как волшебник, а эндшпиль, как машину.

Веб-сайт: chessable.com

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