Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Простые услуги онлайн-обработки платежей Vanco и приложение для пожертвований позволяют легко делать пожертвования, когда и где вы захотите.

Веб-сайт: vancopayments.com

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