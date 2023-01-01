Campfire — это программная платформа для творческого письма, которая предлагает организационные инструменты мирового класса, образовательные ресурсы и платформу для создания аудитории.

Веб-сайт: campfirewriting.com

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