爱给网 (Aigei.com), который предлагает широкий спектр цифровых медиа-ресурсов, включая звуковые эффекты, фоновую музыку, 3D-модели, видеоматериалы и многое другое. Он предоставляет как бесплатные ресурсы по лицензиям Creative Commons (CC), так и платные коммерческие лицензии на различные активы. К основным категориям ресурсов относятся: * Звуковые эффекты (более 691 000 объектов), охватывающие окружающую среду, сцены из жизни, человеческие голоса, животных, военные действия и т. д. * Фоновая музыка/фоновая музыка (более 43 900 элементов) для разных настроений и тем, таких как игры, фильмы, короткие видеоролики. * 3D-модели (различные категории, такие как общие модели, специализированные модели, материалы/текстуры) * Видеошаблоны, кадры и ресурсы VFX. * 2D-графические ресурсы, такие как значки, иллюстрации, фоны и т. д. * Ресурсы игрового искусства, такие как элементы пользовательского интерфейса, персонажи, навыки и т. д. * Образовательные пособия и программные инструменты/плагины.

Веб-сайт: aigei.com

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