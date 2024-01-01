Artwork Flow — это программное обеспечение для творческого управления на базе искусственного интеллекта, предназначенное для преобразования управления и рабочего процесса активов вашего бренда. Продукт поддерживает управление цифровыми активами, позволяя пользователям быстро организовывать и извлекать активы с помощью искусственного интеллекта. Он также предлагает автоматизацию соответствия требованиям бренда, автоматизацию рабочих процессов, онлайн-проверку и творческую автоматизацию. Управление активами бренда обеспечивается за счет использования интеллектуальной платформы, позволяющей понять ваши потребности и эффективно управлять репутацией и индивидуальностью вашего бренда. Программное обеспечение также предлагает широкий спектр интеграции с другими инструментами и приложениями для бесперебойной работы. Различные роли и отрасли находят подходящие решения с помощью многофункциональной платформы Artwork Flow. Среди его пользователей специалисты по творческим операциям, руководители маркетинга, директора по маркетингу, бренд-менеджеры и дизайнеры. Ее отраслевые решения ориентированы, среди прочего, на винодельни, поставщиков услуг напрямую для потребителей, а также на сектор продуктов питания и напитков. Варианты использования Artwork Flow включают оптимизацию творческих операций, управление программным обеспечением для дизайна этикеток, автоматизацию настройки рекламы и управление рекомендациями бренда. Платформа предлагает несколько инструментов для проверки, таких как поиск шрифтов, онлайн-шкала измерения и онлайн-проверка орфографии. Для удобства пользователей предоставляются такие ресурсы, как блоги, руководства, вебинары и истории клиентов. Наконец, Artwork Flow также предоставляет бесплатные инструменты, такие как инструмент для проверки иллюстраций, которые помогут в творческом процессе.

Веб-сайт: artworkflowhq.com

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