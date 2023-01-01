Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Отмеченная наградами HR-технологическая компания, которая обеспечивает управление посещаемостью, производительностью и подбором персонала для клиентов по всему миру. Бесплатная 14-дневная пробная версия! Простая настройка! Отмена в любое время!

Веб-сайт: cake.hr

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CakeHR, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.