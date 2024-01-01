BMC helps customers run and reinvent their businesses with open, scalable, and modular solutions to complex IT problems. BMC works with 86% of the Forbes Global 50 and customers and partners around the world to create their future. With our history of innovation, industry-leading automation, operations, and service management solutions, combined with unmatched flexibility, we help organizations free up time and space to become an Autonomous Digital Enterprise that conquers the opportunities ahead.

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