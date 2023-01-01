WebCatalog
Biryani By Kilo

Biryani By Kilo

biryanibykilo.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Biryani By Kilo в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Biryani by Kilo Самая премиальная сеть доставки бирьяни и кебаба в Индии — свежий бирьяни-дум, приготовленный в Ханди, по каждому индивидуальному заказу. Каждый бирьяни готовится индивидуально в традиционном стиле дум с отдельными слоями нашими хансамами из натуральной глины.

Веб-сайт: biryanibykilo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Biryani By Kilo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Factor75

Factor75

factor75.com

ProFlowers

ProFlowers

proflowers.com

Home Chef

Home Chef

homechef.com

MyFlowerTree

MyFlowerTree

myflowertree.com

Wendy's

Wendy's

wendys.com

Goodfood

Goodfood

makegoodfood.ca

Pickrr

Pickrr

pickrr.com

RealEats

RealEats

realeats.com

Sprouts

Sprouts

sprouts.com

HelloFresh

HelloFresh

hellofresh.com

Hotstar

Hotstar

hotstar.com

Foxtrot

Foxtrot

foxtrotco.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности