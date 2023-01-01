Biryani by Kilo Самая премиальная сеть доставки бирьяни и кебаба в Индии — свежий бирьяни-дум, приготовленный в Ханди, по каждому индивидуальному заказу. Каждый бирьяни готовится индивидуально в традиционном стиле дум с отдельными слоями нашими хансамами из натуральной глины.

Веб-сайт: biryanibykilo.com

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