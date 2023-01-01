Закажите еду на дом или доставку свежеприготовленной еды — например, на нашей домашней странице;) Ознакомьтесь с последними предложениями Венди, избранными пунктами меню и многим другим. Мы тебя нашли®

Веб-сайт: wendys.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Wendy's, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.