WebCatalog
Wendy's

Wendy's

wendys.com

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Закажите еду на дом или доставку свежеприготовленной еды — например, на нашей домашней странице;) Ознакомьтесь с последними предложениями Венди, избранными пунктами меню и многим другим. Мы тебя нашли®

Веб-сайт: wendys.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Wendy's, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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