Бетани поддерживает уязвимых детей и семьи в США и во всем мире, предоставляя приемные семьи и сохранение семьи, услуги беженцам, усыновление и многое другое.

Веб-сайт: bethany.org

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