CentralReach

Поставщик №1 программного обеспечения и услуг по уходу за аутизмом и ЙДЗ. Комплексное программное обеспечение ABA, которое поддерживает проведение прикладного анализа поведения и связанных с ним методов лечения — дома, в школе и на работе.

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