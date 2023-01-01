Универсальное и простое в использовании программное обеспечение для ухода за домом. Наши простые и мощные программные инструменты для ухода на дому уже помогли более чем 100 агентствам по уходу сэкономить время и деньги, повысить удовлетворенность медицинских работников и обеспечить более качественный уход.

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