LOU

LOU

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Веб-сайт: evosus.com

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LOU — Powered by Evosus — это облачное бизнес-программное обеспечение для предприятий розничной торговли, выездного обслуживания и управления складами/запасами. Это мощное универсальное программное обеспечение ERP для бизнеса помогает предприятиям экономить время, избавляясь от бумажных документов, электронных таблиц или нескольких приложений. Команда Evosus помогла более 500 компаниям оптимизировать и вырасти за 20 лет. Мы использовали эти 20 лет передового опыта для создания программного обеспечения для бизнеса, которое на 100 % является облачным и на 100 % превосходным. LOU охватывает розничную торговлю - обслуживание - инвентаризацию - оптимизацию маршрутов - планирование - отчетность и финансы, которые интегрируются с QuickBooks Online.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: evosus.com

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Альтернативы

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

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MYOB Australia

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