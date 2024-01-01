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LOU — Powered by Evosus — это облачное бизнес-программное обеспечение для предприятий розничной торговли, выездного обслуживания и управления складами/запасами. Это мощное универсальное программное обеспечение ERP для бизнеса помогает предприятиям экономить время, избавляясь от бумажных документов, электронных таблиц или нескольких приложений.
Команда Evosus помогла более 500 компаниям оптимизировать и вырасти за 20 лет. Мы использовали эти 20 лет передового опыта для создания программного обеспечения для бизнеса, которое на 100 % является облачным и на 100 % превосходным.
LOU охватывает розничную торговлю - обслуживание - инвентаризацию - оптимизацию маршрутов - планирование - отчетность и финансы, которые интегрируются с QuickBooks Online.
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