«Белоз от Амилоз» — групповой кредитный кредитор для владельцев микробизнеса и глав семей. Он полностью цифровой, персонализированный, основанный на приложениях и веб-сайтах; здесь эти владельцы могут получить кредиты в рассрочку и продлевать их с улучшенными льготами снова и снова.

Веб-сайт: beloz.com.mx

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Beloz, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.