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Behance

Behance

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Веб-сайт: behance.net

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Behance (стилизовано под Bēhance) — это платформа социальных сетей, принадлежащая Adobe, которая утверждает, что «демонстрирует и открывает творческие работы». Такие компании, как LinkedIn, AIGA, Adweek и Cooper-Hewitt, Национальный музей дизайна, а также такие школы, как Art Center College of Их услугами воспользовались Школа дизайна Род-Айленда (RISD), Школа визуальных искусств (SVA), Колледж искусств и дизайна Саванны (SCAD) и Колледж искусств Института Мэриленда (MICA). В июле 2018 года у Behance было более 10 миллионов участников.

Веб-сайт: behance.net

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