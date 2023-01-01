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Avid

Avid

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Веб-сайт: avid.com

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Avid предоставляет создателям медиа инновационные технологии и инструменты для совместной работы, чтобы развлекать, информировать, обучать и просвещать мир.

Веб-сайт: avid.com

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