Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Avid предоставляет создателям медиа инновационные технологии и инструменты для совместной работы, чтобы развлекать, информировать, обучать и просвещать мир.

Веб-сайт: avid.com

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