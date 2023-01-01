Artbreeder стремится стать новым типом творческого инструмента, который расширяет возможности творчества пользователей, упрощая совместную работу и исследование. Первоначально Ganbreeder, он начинался как эксперимент по использованию размножения и сотрудничества в качестве методов исследования пространств высокой сложности.

Веб-сайт: artbreeder.com

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