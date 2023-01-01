Национальная железнодорожная пассажирская корпорация, ведущая деятельность под названием Amtrak, представляет собой пассажирскую железнодорожную компанию, обеспечивающую междугородние железнодорожные перевозки на средние и дальние расстояния в прилегающих Соединенных Штатах и ​​в девять городов Канады.

Веб-сайт: amtrak.com

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