Xoom Corporation — это поставщик электронных денежных переводов, который позволяет потребителям отправлять деньги, оплачивать счета и пополнять мобильные телефоны из США и Канады в 131 страну.

Веб-сайт: xoom.com

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