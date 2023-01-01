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AMC

AMC

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Веб-сайт: amc.com

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AMC является домом для некоторых из самых популярных и признанных программ на телевидении. Войдите в систему у своего провайдера ТВ и будьте в курсе последних полных эпизодов и дополнительных видео из вашего любимого оригинального сериала AMC. Используйте свой iPhone или iPad для трансляции или прямой трансляции на телевизор. Оригинальные программы AMC включают «Ходячие мертвецы» — сериал с самым высоким рейтингом в истории кабельного телевидения, «Бойтесь ходячих мертвецов», «Проповедник», «Лучше звоните Солу», «Дитланд», «Люди», «В бесплодные земли», «Макмафия», «Террор» и многие другие. Поставщики кабельного телевидения включают AT&T U-Verse, COX, DIRECTV, DISH, Optimum, Xfinity и Verizon FiOS и многих других. Подписчики AMC Premiere могут наслаждаться текущими сезонами шоу AMC — без рекламы, по запросу и доступными в приложении одновременно с прямой телевизионной трансляцией. Подписчики AMC Premiere также получают ранний доступ или доступ к полному сезону к избранным шоу перед их выходом в эфир, а также специальный контент, такой как эксклюзивные расширенные эпизоды, бонусные сцены, краткие обзоры, неразрезанные фильмы и многое другое. Полные серии сезона также доступны для скачивания для просмотра в автономном режиме на вашем iPhone или iPad для подписчиков AMC Premiere.

Веб-сайт: amc.com

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