WebCatalog
Nick

Nick

nick.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Nick в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Найдите все свои любимые шоу на Nick.com! Смотрите полные серии и видеоклипы «Губки Боба», «Шумного дома», «Молодого Дилана» и многих других прямо здесь!

Веб-сайт: nick.com

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