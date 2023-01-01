WebCatalog
Amazon Luna

Amazon Luna

amazon.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Amazon Luna в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Представляем Luna, облачный игровой сервис Amazon, где можно легко играть в отличные игры на уже имеющихся у вас устройствах. Не ждите длительных загрузок или обновлений — просто играйте.

Веб-сайт: amazon.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Amazon Luna, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Meraki

Meraki

account.meraki.com

myQNAPcloud

myQNAPcloud

myqnapcloud.com

Sleek Bill

Sleek Bill

app.sleekbill.in

Amazon Drive

Amazon Drive

amazon.com

A23

A23

a23.com

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

accounts.zoho.com

Facebook Gaming

Facebook Gaming

facebook.com

MyFridgeFood

MyFridgeFood

myfridgefood.com

NVIDIA GeForce NOW

NVIDIA GeForce NOW

play.geforcenow.com

Deliveries

Deliveries

deliveries.orrs.de

now.gg

now.gg

now.gg

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

workforce.intuit.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности