Amazon Luna

Представляем Luna, облачный игровой сервис Amazon, где можно легко играть в отличные игры на уже имеющихся у вас устройствах. Не ждите длительных загрузок или обновлений — просто играйте.

Веб-сайт: amazon.com

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