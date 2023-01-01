WebCatalog
A23

A23

a23.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для A23 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Мультиигровая платформа A23 предлагает играть в онлайн-игры в рамми, крикет, покер, карром и бильярд. Играть в онлайн-игры на деньги теперь на A23 стало проще. Играйте в онлайн-игры и выигрывайте деньги.

Веб-сайт: a23.com

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