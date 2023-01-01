Онлайн-платформа, предоставляющая профессиональные услуги. B12 — единственный универсальный конструктор веб-сайтов с искусственным интеллектом, который позволяет профессиональным поставщикам услуг легко привлекать, завоевывать и обслуживать клиентов в Интернете.

Веб-сайт: b12.io

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