Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

«Отсутствие.io» позволяет легко отслеживать отпуска, больничные и другие случаи отсутствия вашей команды. Больше никаких форм заявлений на отпуск и утомительных списков Excel.

Веб-сайт: absence.io

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