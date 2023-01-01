AbortionFinder.org, насчитывающий более 700 медицинских центров, представляет собой наиболее полный каталог надежных (и проверенных) поставщиков услуг по прерыванию беременности в Соединенных Штатах.

Веб-сайт: abortionfinder.org

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