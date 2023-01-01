23andMe предлагает ДНК-тестирование с наиболее полной информацией о происхождении, персонализированную информацию о состоянии здоровья и многое другое.

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