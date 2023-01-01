GEDmatch предлагает бесплатный сайт ДНК, созданный для исследований генетической генеалогии. Благодаря глобальной базе данных аутосомных ДНК и непревзойденной полезности мы делаем эти данные доступными и эффективными.

Веб-сайт: gedmatch.com

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