Office — это комплексная платформа управления предприятием, обеспечивающая онлайн-рабочую среду в Интернете, разработанная и построенная на технологической платформе облачных вычислений.

Веб-сайт: 1office.vn

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