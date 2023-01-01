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Cloudify

Cloudify

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Веб-сайт: cloudify.vn

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Cloudify упрощает эксплуатацию, мониторинг и управление всей деятельностью таких отделов, как производство, логистика, продажи, бухгалтерский учет, управление персоналом... на единой платформе. С Cloudify вы можете управлять своим бизнесом в любое время и в любом месте, используя все операционные системы и подключенные к Интернету устройства, такие как ноутбуки, телефоны, планшеты и т. д.

Веб-сайт: cloudify.vn

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