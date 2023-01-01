Tiki Exchange — это биржа, созданная Tiki для облегчения обмена между Astra и Tiki Coin. Клиентам Tiki, владеющим Astra, будет разрешено обменивать свои Astra на других клиентов Tiki в приложении Tiki.

Веб-сайт: exchange.tiki.vn

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