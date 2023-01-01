Создайте свой бизнес-бренд в Zalo с помощью официального аккаунта. Официальный аккаунт Zalo — это специальный аккаунт для бизнеса, создающий благоприятную среду для взаимодействия с клиентами, тем самым повышая узнаваемость бренда и доверие клиентов на платформе Zalo.

Веб-сайт: oa.zalo.me

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Zalo Official Account, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.