Sapo — наиболее используемая платформа омниканальных продаж и управления во Вьетнаме с более чем 150 000 клиентов.

Веб-сайт: sapo.vn

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