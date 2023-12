Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Silly Sky no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Silly Sky é um jogo de gerenciamento onde você joga como controle de tráfego aéreo para guiar uma frota de diversos aviões vindo de todas as direções. Marchando aeronaves em pistas e helipontos com códigos de cores, você precisa programar seus movimentos com cuidado e evitar possíveis acidentes! À medida que avança, você desbloqueará uma variedade de mapas, cada um apresentando terrenos e desafios únicos – pousar em meio a tempestades na selva, navegar pelos céus nublados da cidade, desviar de montanhas desérticas ou enfrentar fazendas cheias de tornados. Cada jogo é uma nova aventura com chegadas surpresa de aeronaves, então prepare-se para a diversão nas alturas!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Silly Sky. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.