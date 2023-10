Serious Scramblers é um jogo de plataforma onde você controla um personagem que desce por uma plataforma perigosa. Você tem a coragem necessária para cair em um poço escuro cheio de obstáculos e monstros? Tudo o que você precisa fazer é ir para a esquerda ou para a direita para cair no topo de uma plataforma. Porém, tenha cuidado, porque algumas plataformas possuem espinhos, criaturas perigosas e outras armadilhas. Você também tem a capacidade de passar por um lado e sair pelo outro. Aproveite este presente e planeje seu próximo movimento antes de pular cegamente no buraco. Existem vários novos personagens que você pode desbloquear com as moedas coletadas em suas corridas. Vá em frente e mergulhe nas profundezas do poço e encontre o chefe escondido nas profundezas! Você está jogando Serious Scramblers?Move - Esquerda/Direita ou A/DSerious Scramblers é criado por Chinykian. Jogue seus outros jogos no Poki: Train-Top ManiaVocê pode jogar Serious Scramblers gratuitamente no Poki.Serious Scramblers pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

