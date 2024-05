Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Match Bee no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Match Bee é um jogo desafiador de combinar 3. Como uma abelha trabalhadora, sua tarefa é combinar flores e coletar mel suficiente do favo dentro do prazo. Conecte 3 ou mais flores iguais horizontalmente ou diagonalmente. Quanto mais flores você combinar, maior será sua pontuação! Fique de olho no tempo. Você não conseguirá passar de nível se não coletar frutos de mel suficientes a tempo. Quanto mais rápido você completar a tarefa, mais estrelas você ganhará! Se você ficar preso, você sempre pode usar as abelhas especiais para ajudá-lo. Com que rapidez você consegue coletar todo o mel?

Site: poki.com

