Fruity Cubes é um delicioso jogo de quebra-cabeça de explosão de cubos, criado por Ziango. Todo mundo adora uma ilha tropical com muitas frutas frescas! Combine seus cubos de frutas para completar uma linha completa e ganhar pontos neste jogo complicado. Cada nível de Fruity Cubes Island tem um objetivo a ser alcançado e fica cada vez mais difícil com tabuleiros de jogo menores e cubos de frutas mais complicados. Quantos cubos você explodirá em Fruity Cubes no Poki?Controles:Mouse - Arraste e solte seus cubos de frutasSobre o criador:Fruity Cubes foi criado por Ziango, com sede na Holanda.

Site: poki.com

