Burrito Bison Revenge é um jogo de plataforma onde você é um bisão voando sobre a cidade para recuperar sua carteira roubada da terra dos doces. Lance-se no ar com força total e pise em tudo que estiver à vista! Quique nos ursinhos de goma macios para aumentar sua distância, execute batidas corporais no momento certo para ganhar impulso e explore outros cenários divertidos e malucos, como seqüestro de carros, pilotar navios e até mesmo voar para o céu para obter o impacto final. O dinheiro que você ganhou no jogo pode ser gasto em atualizações para tornar sua viagem mais longa e poderosa. Você consegue desbloquear todas as atualizações e vencer todos os chefes exclusivos? Pressione espaço quando o medidor atingir o centro absoluto para que você possa começar com um lançamento poderoso. Ganhe impulso disparando o botão de batida no momento certo.Slam - Clique com o botão esquerdo do mouse ou SpaceBurrito Bison Revenge foi desenvolvido em 2012 pela Juicy Beast, uma equipe canadense de desenvolvimento de jogos. Mais tarde, foi portado para HTML5 pela AwayFL. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Burrito Bison Revenge só pode ser jogado no seu computador por enquanto.Você pode jogar Burrito Bison Revenge gratuitamente no Poki.Existem 19 atualizações que você pode comprar no jogo, cada uma com seu próprio medidor de progresso.Existem 19 atualizações que você pode comprar no jogo, cada uma com seu próprio medidor de progresso. existem dois modos de jogo: Normal e Sobrevivência. Você deve terminar o jogo uma vez para desbloquear o Modo Sobrevivência.

