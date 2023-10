Blood Drift é um jogo de carros onde você dirige pela cidade e atropela zumbis. Aperte o cinto, use seus óculos escuros e aproveite este jogo emocionante enquanto desbloqueia veículos surpreendentes!Movimento - Teclas de setaEste é o primeiro jogo da Zero Flag Games no Poki!

