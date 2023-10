Entre no mundo de My Talking Tom Friends e conheça Tom, Angela, Hank, Ginger, Ben e Becca. Desenvolvido pela Outfit7 Limited, este jogo casual é perfeito para jovens jogadores brincarem e aprenderem. Cuide de Tom e amigos, embarque em aventuras divertidas e ajude-os nas tarefas diárias. Leve Tom e seus amigos para brincar lá fora, deixe-os na escola, ajude-os a comer e coloque-os para dormir. Tudo em um dia de trabalho. Para jogar My Talking Tom Friends online no navegador da web, toque no botão play abaixo. Comece a jogar online gratuitamente com now.gg. Tudo o que é necessário é um navegador da web em um PC ou celular. Os jogos são gratuitos e não são necessários downloads.

Site: now.gg

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com My Talking Tom Friends. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.