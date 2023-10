MSN Games (também conhecido como Zone.com - anteriormente conhecido como The Village, Internet Gaming Zone, MSN Gaming Zone e MSN Games by Zone.com) é um site de jogos casuais, com single player, multiplayer, download para PC e redes sociais. videogames de cassino. Os jogos estão disponíveis em versões online gratuitas, de teste e pagas para jogar com todos os recursos. O MSN Games faz parte do Xbox Game Studios, associado ao portal MSN, e é propriedade da Microsoft, com sede em Redmond, Washington.

Site: zone.msn.com

