Gartic Phone aproveita as ferramentas Gartic e a mecânica do tradicional “jogo de telefone”. A diversão perfeita para seus bate-papos por voz no Discord.

Site: garticphone.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Gartic Phone. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.