Zing MP3 é um aplicativo de música gratuito com muitos recursos excelentes para ajudá-lo a ter a melhor experiência musical em seu dispositivo móvel. Zing MP3 traz para você uma loja de música on-line rica e de alta qualidade com uma gama completa de gêneros, constantemente atualizada com os novos conteúdos mais recentes, organizados por álbum, vídeo, artista, categorias de gráficos, Top 100 e tópicos musicais populares. Zing MP3, serviço de streaming de música, foi lançado em agosto de 2007, atualmente consiste em 2 versões: site e aplicativo nas plataformas iOS, Android e Windows Phone. O aplicativo Zing MP3 no smartphone tem sido um dos poucos baixados com mais frequência no Vietnã nos últimos anos.

Site: mp3.zing.vn

