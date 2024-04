Software de capacitação de vendas - Aplicativos mais populares

O software de capacitação de vendas, alternativamente conhecido como solução de gerenciamento de conteúdo de vendas, serve como um repositório centralizado para material de marketing e conteúdo de vendas. Esta plataforma foi projetada para fornecer aos representantes de vendas materiais oportunos, eficazes e valiosos em todas as fases do ciclo de vendas. Ao utilizar ferramentas de capacitação de vendas, as organizações garantem que qualquer representante de vendas possa acessar facilmente o conteúdo relevante, compartilhá-lo com clientes potenciais e monitorar o envolvimento do cliente potencial nos materiais fornecidos.