Ontem, as vendas eram um caos de fluxos intermináveis ​​de e-mails, anexos perdidos, planilhas de planos de ação e clientes em potencial sobrecarregados desaparecendo. ‍ Hoje as vendas são feitas com Valuecase. Assim, os clientes em potencial podem avançar mais rapidamente e os vendedores finalmente saberão se uma oportunidade ainda está em andamento. Equipes de vendas e de sucesso do cliente de todos os tamanhos escolhem a Valuecase para envolver os clientes, simplificar a colaboração e descobrir insights nunca vistos ao longo do caminho. Documentos? Planos de ação mútuos? Comerciais? Com a Valuecase, eles estão todos em um lindo espaço, compartilhado com clientes potenciais com apenas um clique. Desde o primeiro contato com seu produto até a venda, integração e muito mais.

