Heybase é o software de sala de vendas digital que oferece espaços compartilhados colaborativos onde os vendedores podem criar experiências de comprador personalizadas e se comunicar com compradores em potencial em um único local digital. Os vendedores podem incorporar materiais de vendas personalizados com o Editor Arrastar e Soltar, colaborar com os compradores e analisar o envolvimento do comprador com o Heybase.

Site: heybase.io

