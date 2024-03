Apresentando OneMob - a plataforma completa definitiva para criar, compartilhar e rastrear belos microsites em segundos! Quer você atue em vendas, marketing, sucesso do cliente ou seja um criador de conteúdo, OneMob tem tudo que você precisa para elevar seu alcance e capturar mais atenção, envolvimento e respostas. Com o poderoso construtor de microsites, uploader de conteúdo e recursos de gerenciamento do OneMob, você pode criar facilmente microsites impressionantes e personalizados que mostram sua marca e conteúdo de maneira profissional e envolvente. Você terá acesso a uma ampla variedade de modelos e opções de marcação para personalizar seus microsites de acordo com sua marca e atingir seu público. Mas isso não é tudo – o OneMob vem com recursos para ajudá-lo a criar, compartilhar e rastrear seu conteúdo como um profissional. Você pode criar vídeos em qualquer lugar com o gravador de tela, web e celular da OneMob e usar o teleprompter de script integrado e as ferramentas de edição de vídeo para aperfeiçoar seu conteúdo. Além disso, com aprovações de vídeo e rastreamento de engajamento, você pode ver exatamente como seu público está interagindo com seu conteúdo e ajustar sua estratégia de acordo. OneMob integra-se perfeitamente com sua pilha de tecnologia existente, incluindo integração de CRM para Salesforce, Dynamics, Hubspot e muito mais, e integração de conteúdo com Zoom, Google Drive, Box e Dropbox. Com um plug-in nativo para Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce e InsideSales, você pode criar e compartilhar facilmente conteúdo diretamente de suas ferramentas favoritas de e-mail e vendas. E a melhor parte é que você pode começar a usar o OneMob gratuitamente! Nosso plano gratuito oferece acesso a muitos de nossos principais recursos, para que você possa experimentar o OneMob sem riscos e ver como ele pode transformar seu jogo de conteúdo. Basta visitar onemob.com para se inscrever e começar hoje mesmo!

Site: onemob.com

